Mercato Roma sì di Lucca al Napoli | quali le alternative per l’attacco?

La Roma si prepara a un’estate calda sul fronte mercato, con l’obiettivo di rafforzarsi per la corsa alla Champions League. Tra cessioni strategiche e possibili entrate, i giallorossi cercano soluzioni valide per il reparto offensivo, valutando diverse alternative che possano garantire qualità e profondità. Due osservati speciali si stanno ...

Sarà una lunga estate quella che vedrà la Roma coinvolta sul mercato, in cerca di colpi logici e funzionali per la corsa Champions League. Vendere alcuni esuberi come Le Fée, Dahl e Zalewski ha già dato al club un gruzzoletto non da poco, in attesa di capire chi altro lascerà la squadra, e mentre l’attenzione è rivolta al blindare i big della rosa, Svilar e Dybala su tutti, qualche nome circola anche in entrata. Due osservati speciali si stanno al momento allontanando: il primo è un Frattesi vicino alla permanenza i nerazzurro, il secondo è un Lorenzo Lucca che da tempo è sul taccuino di Ghisolfi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it