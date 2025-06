Mercato Juventus la rivale fa sul serio | incontro confermato c’è già l’offerta ai bianconeri ed al calciatore! Svelate tutte le cifre

Il mercato della Juventus si infiamma: la rivale fa sul serio e ha già presentato un’offerta concreta per il difensore Federi Gatti. Dopo l’incontro di mercoledì a Milano tra il ds del Napoli e gli agenti del calciatore, le cifre sono state svelate, segnando una svolta importante. La sfida tra bianconeri e club partenopeo si intensifica: ecco tutti i dettagli e le possibili conseguenze di questa trattativa calda e avvincente.

Mercato Juventus, c’è già l’offerta ai bianconeri. Le cifre e tutti gli aggiornamenti sul big: confermato l’incontro con la rivale. Arrivano nuovi ed importanti aggiornamenti sul futuro di Federi Gatti. Come confermato da Tuttosport, infatti, mercoledì sera a Milano c’è stata un cena tra il ds del Napoli Giovanni Manna e gli agenti del difensore bianconero. Sul tavolo c’è una proposta da 20-25 milioni di euro per il cartellino e un quinquennale da 3 milioni netti al giocatore. La Juve, tuttavia, fa muro e prepara il rinnovo del centrale. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com