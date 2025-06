Mercato Juve | retroscena svelato da Sky Fosse rimasto Giuntoli questo giocatore sarebbe potuto essere un obiettivo bianconero Ecco il nome

Il mercato della Juventus è sempre avvolto da retroscena intriganti, e questa estate non fa eccezione. Se Cristiano Giuntoli fosse rimasto al suo posto, il nome di Ederson avrebbe potuto entrare decisamente nella rosa dei possibili obiettivi bianconeri. Un dettaglio che apre nuove prospettive sul futuro della Vecchia Signora e sulla strategia di mercato adottata. Ma cosa potrebbe aver spinto la Juve a considerare proprio lui? Scopriamolo insieme.

Mercato Juve: Sky ha svelato un retroscena importante. Fosse rimasto Giuntoli, questo giocatore sarebbe potuto diventare un obiettivo bianconero. Secondo quanto riferito da Luca Marchetti a Sky Sport 24, il nome di Ederson sarebbe potuto tornare di moda quest’estate per il mercato Juve. Già lo scorso anno, infatti, il Managing Football Director Cristiano Giuntoli doveva scegliere chi acquistare tra lui e Teun Koopmeiners dall’Atalanta, con la scelta che è ricaduta sul centrocampista olandese. Fosse rimasto a Torino, Giuntoli – svela Sky – sarebbe potuto tornare a bussare alla porta della Dea per il brasiliano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve: retroscena svelato da Sky. Fosse rimasto Giuntoli, questo giocatore sarebbe potuto essere un obiettivo bianconero. Ecco il nome

