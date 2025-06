Mercato Juve in arrivo grandi cambiamenti in porta | dal futuro di Di Gregorio e Perin ai possibili sostituti a cosa pensa il club

Il mercato della Juventus si infiamma, soprattutto tra i pali, con grandi cambiamenti all'orizzonte. Dal futuro di Di Gregorio e Perin ai possibili nuovi arrivi, il club sta valutando attentamente le strategie per rafforzare questa fondamentale casella. Dopo anni di stabilità , l'estate potrebbe riservare sorprese inaspettate: scopriamo quali sono le ipotesi più calde e i protagonisti in lizza per indossare la maglia bianconera.

bianconero per l'estate. Tuttosport ha fatto il punto sulle possibili strategie del mercato Juve in particolar modo per quanto riguarda la porta, probabilmente l'unico reparto in cui fino a poco tempo fa si pensava non potessero esserci cambiamenti in estate. Invece potrebbero arrivare novità : Perin (nel mirino del Milan ) è in uscita e a quel punto l'idea del club bianconero è di puntare come secondo su un profilo giovane ma di grande prospettiva che possa alternarsi a Di Gregorio, che invece non partirà .

