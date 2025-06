Merate una stagione teatrale per riflette ma anche per ridere

Preparatevi a un anno all'insegna del teatro, dove riflettere e ridere si incontrano per regalare emozioni uniche a tutti, dai più giovani agli adulti. Al Cineteatro Alessandro Manzoni di Merate, la stagione curata da DuePunti di Giovanna De Capitani promette spettacoli coinvolgenti con grandi protagonisti come Federico Basso, Cesare Bocci e molti altri. Un cartellone che saprà sorprendervi e farvi pensare: perché il teatro è anche questo, un viaggio tra sorrisi e riflessioni profonde.

Un anno da ridere. Ma anche per riflettere. Tutti insieme, giovani e adulti, genitori e figli. È stato svelato il cartellone della prossima stagione teatrale al Cineteatro Alessandro Manzoni di Merate, curata dagli organizzatori di DuePunti di Giovanna De Capitani, solida realtà del settore. In calendario ci sono spettacoli di Federico Basso, Marco e Marianna Morandi, Dario Ballantini, Vittorio Belvedere e Cesare Bocci, Marco Cevoli, Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti, i Rejoice gospel choir, le Giannissime, Margherita Orfei. "Eccoci alla quinta stagione – commenta Giovanna De Capitani -. Una splendida occasione per far rivivere la sala".

Manca pochissimo! Il 29 maggio il palco del CineTeatro Manzoni di Merate si accende con Leonardo Manera e il suo nuovo spettacolo Homo Modernus: uno show che fa ridere, pensare e… aiuta davvero. Il ricavato andrà interamente a sostegno dell’Hos Vai su Facebook

