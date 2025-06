Menchetti | Auto blu del sindaco per 6 ore in piazza Guido Monaco Diteci perché

Il consigliere Michele Menchetti solleva una domanda cruciale sulla trasparenza della gestione pubblica. In una recente interrogazione, chiede spiegazioni sull’uso dell’auto blu del sindaco, impiegata per ben sei ore in piazza Guido Monaco il 12 giugno. Ma qual è la ragione di questa scelta? È un gesto di servizio pubblico o un uso improprio delle risorse? Diciamo che la questione ha tutto il nostro interesse.

Nota del consigliere comunale Michele Menchetti. “Ho presentato un’interrogazione a risposta scritta sull’utilizzo dell’auto di servizio del sindaco, in particolare in merito a un episodio avvenuto nella giornata di giovedì 12 giugno. La vettura, in dotazione dal 2022 e utilizzata per esigenze. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Menchetti: "Auto blu del sindaco per 6 ore in piazza Guido Monaco. Diteci perché"

