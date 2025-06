Memoria | il Parco San Rossore ricorda il carabiniere Agostino Bragazzi

Nel cuore del Parco di San Rossore, un albero custodisce il ricordo di Agostino Bragazzi, valoroso carabiniere che sacrificò tutto per la libertà. Il 13 giugno 1944, la temuta mano nazifascista lo impiccò, ma la sua memoria vive ancora tra le pieghe di questa terra, simbolo di coraggio e resistenza. Un gesto che ci invita a riflettere sulla forza dell'umanità e il valore della libertà, valori che Bragazzi ha difeso fino all'ultimo respiro.

Il 13 giugno 1944 i nazifascisti impiccarono ad un albero Agostino Bragazzi. Carabiniere, partecipò alle campagne di Grecia e combattè in Jugoslavia, lasciò l'Arma dopo l'armistizio per non servire la Repubblica di Salò. Fu catturato mentre pascolava un gregge di pecore in Tenuta, a San Rossore.