Meloni | Un milione di posti di lavoro Berlusconi sarebbe orgoglioso | FOTO

Meloni celebra un traguardo storico: un milione di nuovi posti di lavoro in soli due anni e mezzo. La premier si rivolge con orgoglio ai dati Istat, ricordando che Silvio Berlusconi sarebbe fiero di questo risultato. In occasione del 25° anniversario di “Libero”, al teatro Giorgio Gaber di Milano, sottolinea come questa crescita occupazionale rappresenti il cuore delle sue politiche e il futuro di tutti gli italiani. Un risultato che rende ancora più forte la sua determinazione.

«Un milione di occupati in due anni e mezzo. Silvio Berlusconi ne sarebbe fiero». Il presidente del Consiglio, intervenendo in videocollegamento alla celebrazione del 25esimo anniversario di “Libero”, tenuttosi al teatro lirico Giorgio Gaber di Milano, ricorda gli ultimi dati Istat che rappresentano la sintesi perfetta di quanto è stato fatto da chi è a Palazzo Chigi. «È la cosa – ribadisce – che mi rende più fiera. Non ci sono mai stati così tanti italiani che hanno avuto un lavoro da quando è stata fatta l'unità d'Italia». La prima donna della maggioranza ricorda come da quando è alla guida del Paese siano aumentati i contratti a tempo indeterminato, mentre è diminuito il lavoro precario. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni: "Un milione di posti di lavoro, Berlusconi sarebbe orgoglioso" | FOTO

