Meloni sente Trump e von der Leyen | evitare l’escalation Il governo conferma il sì ai negoziati Usa-Teheran

In un clima di tensione crescente, Meloni, Trump e Von der Leyen si incontrano per evitare un’escalation di conflitti. Con l’attacco israeliano ai siti nucleari iraniani e le recenti dichiarazioni dei leader mondiali, il fronte internazionale si stringe intorno a una strategia di dialogo e diplomazia. La sfida è ardua: mantenere la pace e favorire i negoziati, senza compromettere la stabilità globale. La partita è lunga, e ogni mossa può fare la differenza.

Parola d'ordine evitare l'escalation. A poche ore dall'attacco israeliano ai siti nucleari iraniani, che ha decapitato la leadership militare di Teheran, l'Europa si compatta. La premier Giorgia Meloni convoca d'urgenza un vertice per fare il punto mentre il presidente Usa Donald Trump spinge l'acceleratore sui negoziati, ai quali il governo italiano ha confermato piena fiducia. Iran, Trump: ora l'accordo sul nucleare. "Dopo gli attacchi della notte scorsa, forse Teheran si deciderà a negoziare seriamente". Per la Casa Bianca il raid di Israele non riduce le possibilità di un accordo sul nucleare.

Iran: Guterres condanna escalation, evitare che conflitto peggiori - attento alle tensioni in Medio Oriente, ha sottolineato l’importanza di evitare che le attuali escalation militari degenerino in un conflitto globale.

