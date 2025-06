Meloni sente Netanyahu | L' Iran non può avere armi nucleari

Meloni si confronta con Netanyahu, sottolineando che l’Iran non può armarsi nucleariamente. Il vertice di governo si concentra sull’escalation in Medio Oriente, mentre Palazzo Chigi esprime preoccupazione per il rapporto dell’Aiea sulle violazioni iraniane. La diplomazia italiana intensifica gli sforzi con contatti serali con i leader arabi, nel tentativo di contenere la crisi e promuovere una stabilità duratura nella regione.

Vertice di governo per fare il punto sull'escalation militare in Medio Oriente. Palazzo Chigi: "Preoccupa il rapporto dell'Aiea sulle violazioni dell'Iran". In serata contatto con i leader arabi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Meloni sente Netanyahu: "L'Iran non può avere armi nucleari"

In questa notizia si parla di: iran - meloni - sente - netanyahu

Tajani all’unità di crisi della Farnesina dopo l’attacco di Israele contro l’Iran. Meloni convoca una riunione di emergenza - In un momento di crisi internazionale, l’Italia si mobilita rapidamente: alle prime luci dell’alba, il ministro Tajani ha convocato una riunione di emergenza alla Farnesina, coinvolgendo i principali attori regionali e diplomatici.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Israele ha colpito "il cuore del programma di arricchimento nucleare dell'Iran e i suoi sforzi per sviluppare un'arma nucleare". Ha aggiunto che l'attacco ha preso di mira l'impianto principale di a Vai su Facebook

Iran, Meloni sente Trump, von der Leyen e Merz. Domani informativa di Tajani; Il governo lavora per una de-escalation e la sicurezza degli italiani; Meloni sente Netanyahu, Iran non può avere armi nucleari.

Meloni sente Netanyahu, Iran non può avere armi nucleari - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto una conversazione con il Primo Ministro dello Stato d'Israele, Benjamin Netanyahu. Scrive msn.com

Iran: Meloni sente Netanyahu, no arma nucleare a Teheran, sostenere sforzo Usa - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto una conversazione con il primo ministro dello Stato d’Israele, Benjamin ... Secondo msn.com

La premier Giorgia Meloni sente il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu: «L’Iran non può avere armi nucleari» - Prima del colloquio tra i due, la presidente del Consiglio si era già confrontata con Trump, Merz e von der Leyen L'articolo La premier Giorgia Meloni sente il primo ministro israeliano Benjamin Netan ... msn.com scrive