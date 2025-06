Meloni | l' Italia non vuole rinunciare a essere potenza industriale

L’Italia non vuole rinunciare al suo ruolo di potenza industriale, desiderosa di rilanciare la propria economia con visione e determinazione. La presidente Meloni sottolinea l’importanza di una strategia a medio-lungo termine per anticipare le sfide del futuro e rafforzare il nostro tessuto produttivo. Un invito a pensare in grande, costruendo un’Europa più forte e competitiva: il nostro percorso verso un nuovo rinascimento industriale inizia oggi.

Rapallo (Genova), 13 giu. (askanews) - "L'Italia è una grande nazione e non intende rinunciare a essere una potenza economica e industriale. Dobbiamo tornare a pensare in grande, disegnare una politica industriale di medio-lungo periodo che sappia anticipare i tempi". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio inviato al convegno dei Giovani di Confindustria di Rapallo (Genova). Meloni ha evidenziato la necessita di avere "il coraggio di osare e scommettere sulle filiere innovative, vogliamo fare tutto insieme a voi: chi ha passione di fare impresa e non ha paura di investire nel futuro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni: l'Italia non vuole rinunciare a essere potenza industriale

In questa notizia si parla di: industriale - meloni - italia - rinunciare

Meloni: “D’accordo con Orsini su piano industriale, noi ci siamo” - Nel contesto della crisi economica globale, Giorgia Meloni ha espresso pieno sostegno al piano industriale proposto da Emanuele Orsini, presidente di Confindustria.

Mentre la sinistra e la CGIL spendono i soldi degli italiani in referendum utili solo a loro, in Italia c’è sempre più lavoro e l’occupazione è ai massimi storici. Avanti così Presidente #Meloni Vai su Facebook

Meloni, messaggio alle imprese: “L’Italia non rinuncia a essere una potenza economica”; Meloni ai giovani industriali: «Dobbiamo pensare in grande: l'Italia non intende rinunciare a essere una potenza; Meloni: l'Italia non vuole rinunciare a essere potenza industriale.

Meloni: l'Italia non vuole rinunciare a essere potenza industriale - "L'Italia è una grande nazione e non intende rinunciare a essere una potenza economica e industriale. Segnala libero.it

Giovani Confindustria, Meloni: “L’Italia deve tornare a pensare in grande” - L’Italia “è una grande nazione e non intende rinunciare a essere una potenza economica, produttiva e industriale. msn.com scrive

Giorgia Meloni: Italia deve tornare a pensare in grande per l'economia - La premier Meloni sottolinea l'importanza di una visione a lungo termine per l'economia italiana al convegno Confindustria. Da quotidiano.net