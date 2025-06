Meloni ha scelto il giorno giusto per paragonarsi a Trump

Meloni ha scelto il giorno giusto per paragonarsi a Trump. Mentre un senatore democratico veniva ammanettato per aver osato interrompere una conferenza stampa sulla sicurezza, e i parlamentari chiedevano se il Pentagono pianificasse operazioni militari in Groenlandia o Panama, il segretario alla Difesa dell’Amministrazione Trump ha risposto con ambigua insistenza: «Il nostro compito al...». Un parallelo che fa riflettere sulle strategie di comunicazione e leadership.

Nel giorno in cui un senatore democratico è stato ammanettato a terra per avere interrotto con delle domande la conferenza stampa della segretaria alla Sicurezza interna dell’Amministrazione Trump; nel giorno in cui, ai parlamentari che in audizione gli domandavano se il Pentagono avesse intenzione di occupare la Groenlandia o Panama con la forza, il segretario alla Difesa dell’Amministrazione Trump ha più volte replicato: «Il nostro compito al Dipartimento della Difesa è quello di avere piani per ogni evenienza»; proprio quel giorno, ieri, Giorgia Meloni ha pronunciato la seguente dichiarazione: «Io penso che Donald Trump sia un leader coraggioso, schietto, determinato, che difende i suoi interessi nazionali. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Meloni ha scelto il giorno giusto per paragonarsi a Trump

