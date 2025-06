Meloni e Netanyahu discutono di Iran e assistenza umanitaria a Gaza

In un momento cruciale di tensione internazionale, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu per discutere delle minacce nucleari dell'Iran e della crisi umanitaria a Gaza. Un dialogo che evidenzia l’impegno italiano nel promuovere la stabilità e la sicurezza nella regione, sostenendo la diplomazia e l’assistenza umanitaria come strumenti fondamentali per affrontare le sfide attuali. La conferma di un fronte compatto nel difendere i valori e la sicurezza globale rappresenta un passo importante verso soluzioni durature.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto una conversazione con il Primo Ministro dello Stato d'Israele, Benjamin Netanyahu. Nel corso del colloquio, secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, Meloni ha condiviso la necessitĂ di assicurare che l' Iran non possa in alcun caso dotarsi dell' arma nucleare, auspicando al contempo che gli sforzi condotti dagli Stati Uniti per giungere ad un accordo possano ancora avere successo. Meloni ha infine ancora una volta ribadito l'urgenza di garantire l'accesso dell' assistenza umanitaria alla popolazione civile di Gaza.

