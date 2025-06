Meloni convoca una riunione di governo dopo l' attacco di Israele all' Iran

In un momento di crescente tensione internazionale, la premier Giorgia Meloni ha convocato una riunione di governo in videoconferenza per affrontare le conseguenze dell'attacco israeliano in Iran. Con massima attenzione, l'esecutivo italiano monitora da vicino la crisi e le sue implicazioni globali. La decisione sottolinea l'importanza di una risposta coordinata e strategica, poiché gli sviluppi recenti potrebbero influenzare la stabilità della regione e gli interessi italiani.

La premier Giorgia Meloni sta seguendo con la massima attenzione l'evolversi della crisi in Iran, ed ha convocato per il pomeriggio di oggi una riunione in videoconferenza con i ministri maggiormente coinvolti e con i vertici dell'intelligence nazionale. E' quanto riferiscono fonti di Palazzo Chigi, in seguito all'operazione "Leone nascente" lanciata da Israele nei confronti del programma nucleare iraniano, con l'attacco ad alcuni siti per l'arricchimento dell'uranio. Sul punto è intervenuto anche il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani. " La situazione per quanto riguarda i nostri connazionali nell'area è sotto controllo". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Meloni convoca una riunione di governo dopo l'attacco di Israele all'Iran

