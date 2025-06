Meloni convoca una riunione a Palazzo Chigi dopo l’attacco di Israele in Iran

In un momento di tensione internazionale senza precedenti, il governo italiano si prepara a rispondere all’attacco di Israele in Iran convocando una riunione d’emergenza a Palazzo Chigi. La presidente Giorgia Meloni segue da vicino gli sviluppi, prontamente coinvolgendo i ministri e i vertici militari per decidere le prossime mosse. Ma quali saranno le ripercussioni sulla stabilità globale? La risposta arriverà nelle prossime ore.

Il governo italiano ha convocato una riunione d’emergenza a Palazzo Chigi per valutare gli effetti dell’ azione militare israeliana contro l’ Iran e l’eventuale risposta di Teheran. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto riferito da fonti istituzionali, «sta seguendo con la massima attenzione l’evolversi della crisi in Iran» e ha indetto per il pomeriggio una videoconferenza con i ministri competenti e con i vertici dell’ intelligence. L’incontro fa seguito a una prima riunione tenutasi nelle prime ore del mattino alla Farnesina, presieduta dal ministro Antonio Tajani. La situazione sarà centrale anche nel summit G7 in programma in Canada, dove Meloni è attesa dal 14 giugno. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Meloni convoca una riunione a Palazzo Chigi dopo l’attacco di Israele in Iran

