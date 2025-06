Meloni chiama Netanyahu | auspico accordo

In un momento cruciale di diplomazia internazionale, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione con il premier israeliano Netanyahu, evidenziando l’importanza di prevenire la proliferazione nucleare dell’Iran. La leader italiana ha espresso il suo sostegno agli sforzi degli Stati Uniti e ha ribadito l’urgenza di garantire l’accesso all’assistenza umanitaria, sottolineando come la collaborazione internazionale sia fondamentale per mantenere la stabilità globale. Un passo verso un accordo possibile?

