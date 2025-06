Meloni cerca la diplomazia e sente Netanyahu | Spero in accordi con Usa Iran non può avere atomica

In un clima di tensione e speranza, Meloni si impegna nella diplomazia internazionale, dialogando con Netanyahu e altri leader chiave per trovare una soluzione pacifica. Con incontri e telefonate mirate, l'obiettivo è prevenire che l'Iran ottenga l'atomica, promuovendo accordi che possano garantire stabilità globale. Un impegno che dimostra come la politica italiana voglia giocare un ruolo da protagonista in questa delicata partita internazionale.

Nel pomeriggio di oggi, il Presidente del Consiglio ha personalmente sentito il presidente Usa, Donald Trump, il Cancelliere Federale della Germania, Friedrich Merz, e la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, proprio per affrontare capillarmente questo argomento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Meloni cerca la diplomazia e sente Netanyahu: “Spero in accordi con Usa, Iran non può avere atomica”

In questa notizia si parla di: meloni - cerca - diplomazia - sente

Macron, ormai è guerra aperta a Giorgia Meloni: che ora cerca una sponda tedesca - La tensione tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni si intensifica, con la premier italiana che cerca supporto dalla Germania.

È una corsa contro il tempo. Per superare le resistenze di Mosca, per costruire “l’opzione Vaticano”. Giorgia Meloni si muove, sente Papa Leone XIV. A lui chiede la disponibilità della Santa Sede per ospitare un vertice tra Russia e Ucraina. E ottiene il via liber Vai su Facebook

Telefonata Trump-Putin, sì al negoziato ma nessun impegno. Zelensky: "Non si decide senza di noi" #Trump #Putin #Zelensky #negoziato #politicainternazionale #diplomazia #conflitto #Ucraina #relazionimondiali #pace Vai su X

Meloni sente Trump, Merz e von der Leyen sulla crisi in Iran; La premier Meloni sente Trump: cautela. “Dopo la Santa Sede non c’è altro”; Meloni sente Trump: Cessate il fuoco e garanzie di sicurezza per l'Ucraina.

Zelensky sente Meloni, 'parlato di piattaforma negoziati' - L'Ucraina è pronta ed è essenziale garantire che la Russia sia pronta a porre fine ... Da ansa.it

Ucraina: Zelensky sente Meloni, discusse piattaforme per colloqui con Russia - (LaPresse) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto un colloquio telefonico con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ... Si legge su lapresse.it

Governo Meloni, Salvini: Italia protagonista in diplomazia - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Da video.sky.it