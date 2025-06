Meloni alle imprese | Pensiamo in grande non rinunciamo ad essere potenza economica

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito il suo impegno a sostenere le imprese italiane, sottolineando l'importanza di pensare in grande e di non rinunciare al ruolo di potenza economica. Con determinazione e visione, il Governo ha scelto di affiancare gli imprenditori, creando le condizioni per un futuro di crescita e innovazione. È una sfida che richiede unità e ambizione: insieme, possiamo rendere l’Italia protagonista nel panorama globale.

Il Governo "ha scelto di essere al fianco degli imprenditori e di impegnarsi per mettere ognuno di voi nelle condizioni di lavorare al meglio delle vostre possibilità ", sostiene il Presidente del Consiglio, presente a Rapallo dove è intervenuta aprendo il 54esimo Convegno dei Giovani Imprenditori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Meloni alle imprese: “Pensiamo in grande, non rinunciamo ad essere potenza economica”

