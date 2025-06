Meloni al lavoro per de-escalation Tajani riferisce alle Camere

In un contesto internazionale segnato da tensioni crescenti, Giorgia Meloni si impegna con determinazione per promuovere la de-escalation e il ritorno alla diplomazia. La preoccupazione crescente riguardo alle violazioni nucleari di Teheran e i recenti sviluppi nel conflitto israelo-iraniano spingono l'Italia a giocare un ruolo chiave. La leadership della premier potrebbe fare la differenza in un delicato equilibrio di forze.

Priorità de-escalation e ritorno alla diplomazia in un contesto complesso in cui destano "preoccupazione" i rapporti dell'Aiea sulle violazioni da parte di Teheran degli obblighi del Trattato di non proliferazione nucleare. Giorgia Meloni segue l'evoluzione dell'attacco israeliani all'Iran dalle prime ore della mattina e dopo pranzo convoca un vertice in videocollegamento cui partecipano i vertici dell'intelligence, i vicepremier Antonio Tajani, Matteo Salvini, i ministri Guido Crosetto, Matteo Piantedosi, Giancarlo Giorgetti, e i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari.

