Meloni ai giovani industriali | Dobbiamo pensare in grande | l’Italia non intende rinunciare a essere una potenza

Giorgia Meloni, nel suo videomessaggio ai giovani industriali di Rapallo, ribadisce con orgoglio la forza dell’Italia: una nazione che pensa in grande e si conferma ancora una volta patria del genio e dell’innovazione. La premier sottolinea l’importanza di sostenere gli imprenditori con passione, guardando al futuro con fiducia e determinazione. È un appello a non rinunciare mai alla propria grandezza, perché il vero motore del nostro Paese sono le menti e le idee dei giovani imprenditori.

L'orgoglio di «pensare in grande», di sapere di essere stati e di poter essere ancora «la patria del genio», quello di avere «imprenditori con una passione unica al mondo» sono stati al centro del videomessaggio di Giorgia Meloni inviato al convegno di Rapallo dei giovani industriali under 40. Il premier ha ribadito la vicinanza del governo a chi crea lavoro e ricchezza, con uno sguardo particolarmente rivolto al futuro, non solo per la natura della platea. Meloni ai giovani industriali: «L'Italia non intende rinunciare a essere una potenza». «L'Italia è una grande Nazione che non intende rinunciare a essere una potenza economica, produttiva e industriale», ha detto la premier Giorgia Meloni, ammettendo che il Paese «ha accumulato ritardi e difficoltà, che certamente deve recuperare e sono molte le cose che vanno sistemate e corrette».

