Meloni | Abbiamo difeso nostre imprese da una transizione ecologica troppo rigida

Giorgia Meloni sottolinea come l’Italia abbia saputo difendere le proprie imprese da una transizione ecologica troppo rigida e ideologicamente schiacciante, che minacciava competitività, occupazione e coesione sociale. In un momento cruciale per il futuro del nostro Paese, la premier ribadisce l’importanza di trovare un equilibrio sostenibile e realistico. La sfida è grande, ma con determinazione si può costruire un percorso che valorizzi crescita e rispetto ambientale, senza sacrificare il lavoro e il benessere sociale.

(Agenzia Vista) Roma, 13 giugno 2025 "Abbiamo difeso le nostre imprese da quella declinazione eccessivamente rigida e ideologica della transizione ecologica, che si è rivelata drammatica per la competitività europea e insostenibile dal punto di vista sociale e occupazionale" così la premier Giorgia Meloni, intervenendo con un video messaggio al festival dei giovani imprenditori. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni: "Abbiamo difeso nostre imprese da una transizione ecologica troppo rigida"

