Meloni a imprenditori | pensare in grande

Nel cuore del Convegno dei Giovani Imprenditori a Rapallo, la premier Meloni lancia un messaggio di ottimismo e determinazione: "Pensare in grande" non è solo uno slogan, ma una strada verso il rilancio del nostro Paese. L’Italia, una volta potenza industriale, ha ancora tutte le carte in mano per riprendersi il suo ruolo. È il momento di agire con ambizione e coraggio. E invita a puntare su...

16.00 "L'Italia è una grande Nazione e non intende rinunciare a essere una potenza economica, produttiva e industriale". Così la premier Meloni in un videomessaggio al Convegno dei Giovani Imprenditori, riuniti a Rapallo. "L'Italia ha accumulato ritardi e difficoltà che certamente deve recuperare. Sono molte le cose che vanno sistemate e corrette, però io sono convinta che dobbiamo tornare a pensare in grande", aggiunge. E invita a puntare su asset strategici e innovazione. Il governo è "al fianco degli imprenditori",assicura. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Governo, Meloni stretta tra epica europeista e malessere silenzioso dei piccoli imprenditori e del ceto medio; i suoi voti al sicuro da Salvini - Il governo Meloni si trova in un delicato equilibrio tra una visione europeista e le crescenti preoccupazioni dei piccoli imprenditori e del ceto medio.

