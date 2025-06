Mediterraneo di Bresh debutta come album più venduto della settimana secondo Fimi Gfk

Il ritorno di Bresh sulla scena musicale ha conquistato il pubblico, portando il suo nuovo album "Mediterraneo" in cima alle classifiche come il disco più venduto della settimana secondo Fimi/Gfk. Con 16 brani ispirati al viaggio, al mare e alla Liguria, l'album rappresenta un viaggio emozionale tra poesia e sonorità coinvolgenti. Al secondo posto, si conferma l'affidabilità del supporto fisico tra CD, vinili e musicassette. Una prova che la musica di qualità non passa mai di moda.

Mediterraneo di Bresh è, al debutto, l'album più venduto della settimana, secondo le rilevazioni FimiGfk. Il disco del rapper ligure, che vede Shune alla produzione e arriva a tre anni di distanza dal doppio Platino Oro Blu, è composto da 16 brani che vanno ad attingere da quell'immaginario legato al viaggio, al mare e alla Liguria che spesso torna nella scrittura e nella sua poetica. Al secondo posto (e primo tra i cd, vinili e musicassette) si piazza Lazza, con la nuova riedizione di Locura che contiene l'album originale e le nuove versioni alternative, eseguite in versione Jam con band e in versione Opera, con l'Orchestra Sinfonica di Milano, arrangiata e diretta dal Maestro Enzo Campagnoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mediterraneo di Bresh debutta come album più venduto della settimana secondo Fimi/Gfk

In questa notizia si parla di: secondo - album - mediterraneo - bresh

“Refined Believer”, il secondo album di Oska - Oska torna con "Refined Believer", il suo attesissimo secondo album in uscita il 20 giugno. Dopo un tour europeo con Tom Odell, la cantautrice indie-pop ha trovato ispirazione tra le bellezze siciliane.

Bresh ha pubblicato lo scorso 6 giugno il nuovo album Mediterraneo. Il viaggio del cantante ligure negli ultimi 3 anni, da Oro Blu a Sanremo 2025. Vai su Facebook

Mediterraneo è il nuovo album di Bresh Un racconto tra mare, Genova e viaggi nel mondo Dentro c’è anche un po’ di Luffy e One Piece Leggi l’articolo su http://Allmusicitalia.it Vai su X

Dopo Rkomi, anche Bresh annulla il tour estivo: A malincuore. Il motivo; Hit parade: Bresh conquista la vetta al debutto con ‘Mediterraneo’. Sul podio anche Lazza e Claudio Baglioni; MUSICA - MEDITERRANEO di Bresh debutta al primo posto della classifica degli album più venduti.

Mediterraneo di Bresh debutta come album più venduto della settimana secondo Fimi/Gfk - Bresh conquista la vetta con Mediterraneo, seguito da Lazza e Claudio Baglioni nella top ten musicale italiana. Come scrive quotidiano.net

Hit parade: Bresh conquista la vetta al debutto con ‘Mediterraneo’. Sul podio anche Lazza e Claudio Baglioni - Mediterraneo di Bresh è, al debutto, l'album più venduto della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Riporta ilsecoloxix.it

Hit parade, Bresh conquista la vetta al debutto - Mediterraneo di Bresh è, al debutto, l'album più venduto della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Da ansa.it