Medici di base a Novate e Bollate | i nostri anziani presi a schiaffi; eletta la prima sindaca di Saronno

In questa edizione, esploriamo le sfide e le storie che scuotono Novate e Bollate, tra medici di famiglia criticati e anziani vittime di ingiustizie. Con un focus anche sulla tragica scomparsa a Saronno e l’inaspettata vittoria alle urne di una donna che fa storia. Un viaggio tra le realtà più dure e le speranze di un territorio in evoluzione, perché ogni notizia merita di essere raccontata fino in fondo.

La nuova edizione del Notiziario si apre con la notizia incredibile da Bollate e Novate sulla gestione dei nuovi medici di famiglia e lo sfogo di un figlio: “I nostri anziani presi a schiaffi”. Ammazzato a coltellate a Saronno, fermata dai Carabinieri la compagna del figlio Dalle urne di Saronno esce. la prima sindaca” In . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

In questa notizia si parla di: saronno - medici - novate - bollate

Una festa bellissima, super divertente e.. solidale!!! ? In collaborazione con Nidia odv associazione importantissima sul territorio di Bollate e Novate (MI) per i GATTI ABBANDONATI! A Bollate Via C. Varalli 4/6 Vai su Facebook

Medici di base a Novate e Bollate: i nostri anziani presi a schiaffi; eletta la prima sindaca di Saronno; Due nuovi medici per Bollate, Baranzate e Novate. Ma bisogna iscriversi in fretta; Accesso con prenotazione agli ambulatori medici temporanei di Bollate e Passirana.

Due nuovi medici per Bollate, Baranzate e Novate. Ma bisogna iscriversi in fretta Lo riporta ilnotiziario.net: Da domani, lunedì 9 giugno, i cittadini residenti nei comuni di Bollate, Novate Milanese e Baranzate avranno a disposizione due nuovi medici di base.