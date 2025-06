McKennie Juventus rinnova anche il centrocampista americano? Svelata la posizione della dirigenza Novità

La Juventus prosegue con determinazione la sua strategia di consolidamento, e tra le novità più attese c’è il futuro di Weston McKennie. Dopo il rinnovo di Nicolò Savona, sembra che anche il centrocampista americano sia vicino a firmare un nuovo accordo con i bianconeri. La dirigenza juventina lavora per trattenere i pezzi chiave della rosa, rafforzando così il progetto a lungo termine. Quali saranno le prossime mosse? Restate sintonizzati per tutte le news esclusive.

McKennie Juventus, rinnova anche lui? Le ultime novità sul futuro del centrocampista americano. Cosa filtra. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione rinnovi in casa Juventus. Ieri è stata annunciata la firma di Nicolò Savona, che ha prolungato il suo attuale accordo fino al 2030. Il terzino potrebbe essere solo il primo. Nelle prossime settimane, infatti, potrebbero arrivare anche quelli di Gatti e McKennie: il centrocampista americano, che va in scadenza nel 2026, potrebbe prolungare per un altro paio di stagioni. La Juve vuole blindare anche Weston McKennie. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com