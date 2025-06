McKennie Juve sempre più vicino il rinnovo! Tutti i dettagli sul possibile contratto | cifre e durata Ultime

Juventus e Weston McKennie si avvicinano sempre più a un accordo di rinnovamento che potrebbe durare fino al 2028. Il centrocampista statunitense, protagonista nella stagione, sta per mettere nero su bianco un contratto che prevede un ingaggio di circa 3,3 milioni di euro all’anno. Con questa mossa, la Juve intende consolidare il suo centrocampo e puntare forte sul talento americano. Il futuro di McKennie alla Juventus sta per essere scritto...

McKennie Juve, sempre più vicino il rinnovo del centrocampista statunitense: tutti i dettagli del possibile prolungamento. SI sta sbloccando la situazione legata a McKennie, centrocampista della Juve che secondo quanto riportato da Nicolò Schira, si avvicina al prolungamento fino al 2028 con i bianconeri. PAROLE – «Weston McKennie si sta avvicinando al prolungamento del suo contratto con Juventus fino al 2028 ( € 3,3 milioni all’anno). Giuntoli aveva raggiunto un accordo di massima e ora Comolli sta tornando in trattativa per cercare di finalizzare l’accordo». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - McKennie Juve, sempre più vicino il rinnovo! Tutti i dettagli sul possibile contratto: cifre e durata. Ultime

In questa notizia si parla di: juve - mckennie - vicino - rinnovo

McKennie Juve, il centrocampista americano è sempre più decisivo per i bianconeri. Nessuno come lui nelle ultime due stagioni: il dato - Weston McKennie si sta rivelando un elemento cruciale per la Juventus, con il suo contributo offensivo sempre più evidente.

#Gatti e #Savona (come #McKennie) sono vicini al rinnovo del contratto con la #Juventus. [@GiovaAlbanese] Vai su X

#Gatti e #Savona (come #McKennie) sono vicini al rinnovo del contratto con la #Juventus. ? #GiovanniAlbanese Vai su Facebook

McKennie-Juve, tira e molla finito: i retroscena sul rinnovo del jolly; Juventus-McKennie vicino al rinnovo: la nuova scadenza; Da fuori rosa a pilastro di Motta. E ora McKennie tratta il rinnovo.

Rinnovo McKennie Juve, la nuova dirigenza ha deciso: importanti novità sul futuro del centrocampista americano. Ultime Riporta juventusnews24.com: Ultime novità sul futuro del centrocampista americano Arrivano aggiornamenti di calciomercato Juve anche sul fronte rinnovi.