Mazzette per rifare le strade di Roma Mirko Pellegrini esce dal carcere per un vizio procedurale

Mirko Pellegrini, protagonista di un controverso scandalo legato a mazzette per la riqualificazione delle strade di Roma, esce dal carcere grazie a un vizio procedurale. La sua libertà , tuttavia, non svela una verità definitiva: le accuse di corruzione e appalti truccati rimangono, lasciando aperti interrogativi sulla reale portata dell'inchiesta. Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata vicenda che scuote la capitale.

Esce dal carcere Mirko Pellegrini insieme ai quattro complici accusati di corruzione e appalti truccati. Le accuse restano in piedi, ma la misura cautelare decade perché in fase di arresto gli indagati non hanno avuto un interrogatorio preventivo e obbligatorio per legge. 🔗 Leggi su Fanpage.it

