Maxi ritardo per il volo da Trieste a Tirana | passeggeri bloccati per tre ore in aeroporto

Un lungo atteso che ha messo a dura prova la pazienza dei viaggiatori: il volo Trieste-Tirana W45078 di giovedì 12 giugno ha subito un maxi ritardo di tre ore, lasciando i passeggeri bloccati all’aeroporto di Trieste. ItaliaRimborso.it denuncia questa inaccettabile situazione e si impegna a tutelare i diritti di chi si trova costretto a vivere simili disagi, dimostrando che il rispetto del passeggero non può essere mai trascurato.

Maxi ritardo di tre ore per il volo Trieste - Tirana, e i passeggeri rimangono bloccati al Trieste Airport. Lo riporta in una nota ItaliaRimborso.it, in riferimento al volo W45078 di giovedì 12 giugno. "I passeggeri, quindi, sono stati costretti a trascorrere ore intere all'interno dell'aeroporto. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - "Maxi ritardo per il volo da Trieste a Tirana: passeggeri bloccati per tre ore in aeroporto"

In questa notizia si parla di: trieste - passeggeri - maxi - ritardo

Maxi ritardo per il volo da Trieste a Tirana: passeggeri bloccati per tre ore in aeroporto; Caos treni oggi: ripresa la circolazione. Come funzionano i rimborsi; Ferrovie in tilt attorno a Milano: Evitate spostamenti in treno (guasto risolto dopo 8 ore).

Treni in ritardo e al freddo, scatta il maxi-risarcimento: al passeggero 400 euro (per un biglietto da 5) Come scrive ilgazzettino.it: ritardo, magari a causa di condizioni meteo avverse, ma che erano state annunciate da giorni nelle previsioni.