Maxi Rissa I diari della trap tra estetica e antropologia

In un mondo in cui musica e cultura si intrecciano, «Maxi Rissa. I diari della trap» si propone come un’indagine affascinante tra estetica e antropologia. Una finestra sulle tendenze urbane, svelando i segreti di un fenomeno che rispecchia le trasformazioni sociali e identitarie dei giovani di oggi. Preparati a scoprire come la trap non sia solo musica, ma un vero e proprio riflesso della nostra società in evoluzione.

«Qualcuno» diceva che la nottola di Minerva spicca il volo al tramonto. La metafora hegeliana, per la quale la filosofia può parlare dei fatti che ci circondano solo nel momento

Giovanni Robertini: “Senza la trap non sapremmo nulla dei nostri figli” Scrive tg24.sky.it: Cosa sappiamo di questo fenomeno di cui tutti parlano ma che forse pochi vogliono davvero approfondire?