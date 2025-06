Maxi operazione di carabinieri e polizia in città | controllate oltre 200 persone

Una vasta operazione di sicurezza ha coinvolto oltre 200 persone nella città, con l’obiettivo di combattere lo spaccio, la criminalità e l’immigrazione irregolare. La collaborazione tra Carabinieri, Polizia, Polfer e Guardia di Finanza ha garantito un intervento straordinario disposto dal Questore Sartori. Un segnale forte di impegno per la tutela dei cittadini, che rafforza il senso di sicurezza e legalità nel territorio.

