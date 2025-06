Maxi intervento di pulizia su strade e piazze di Napoli | il programma

Napoli si riscopre splendida grazie al maxi intervento di pulizia su strade e piazze, parte del programma "Quartiere Pulito" promosso da Gaetano Manfredi. Questa iniziativa, che coinvolge le dieci Municipalità , mira a ridare brillantezza alla città attraverso operazioni radicali di spazzamento, diserbo, lavaggio e rimozione delle campane. Un passo deciso verso un ambiente più sano e accogliente, perché una città più pulita è una città più viva e felice per tutti.

