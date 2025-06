Maxi furto allo stabilimento Nautilus di Francavilla al Mare il titolare | Mai un episodio di simile portata in zona

Un giovedì come tanti altri si è trasformato in un incubo per il Nautilus di Francavilla al Mare: durante la notte, ben 80 ombrelloni sono scomparsi nel nulla, un furto di proporzioni mai viste prima in zona. Pierluigi Di Giuseppe, titolare del lido, ha scoperto l’accaduto all’alba, lasciando tutti senza parole. Una perdita ingente che mette in discussione la sicurezza dello stabilimento e apre una serie di interrogativi sul rischio di criminalità in riviera.

Durante la notte tra l'11 e il 12 giugno, ben 80 ombrelloni sono stati rubati da uno stabilimento balneare di Francavilla al Mare. A scoprire il furto è stato Pierluigi Di Giuseppe, titolare del lido Nautilus, che come ogni mattina si è recato sul posto alle 7. Quel giovedì, però, qualcosa era.

