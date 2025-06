Mavilla | Rapporto tra Inter e Alcione positivo! Vedremo in futuro

Il rapporto tra l’Alcione e l’Inter si conferma solido e promettente. Durante un intervento a TMW Radio, il direttore sportivo Matteo Mavilla ha sottolineato la collaborazione positiva tra le due realtà, evidenziando anche il prestito di Giacomo Stabile come esempio di sinergia. La buona comunicazione e i rapporti cordiali aprono nuove possibilità di crescita per entrambe le parti, lasciando intravedere un futuro ricco di opportunità e collaborazioni fruttuose.

Intervenuto su TMW Radio, nel programma dedicato alla Serie C, Matteo Mavilla, direttore sportivo dell'Alcione ha parlato anche dei buoni rapporti con l'Inter di Beppe Marotta. RAPPORTO – Intervenuto su TMW, il ds dell 'Alcione, terza squadra di Milano nel mondo del professionismo, ha parlato del rapporto con Inter e Milan. Queste le sue parole: «Sì, il rapporto è positivo. Lo scorso anno abbiamo avuto Giacomo Stabile in prestito dall'Inter: un ragazzo che si è meritato anche la chiamata in Nazionale Under 20. Ora farà ritorno al club nerazzurro e spetterà a loro decidere come proseguire. La nostra identità è fortemente legata al settore giovanile, è da lì che veniamo e resta il nostro punto di riferimento.

La società Alcione Milano annuncia il rinnovo e prolungamento del contratto del Direttore Sportivo Matteo Mavilla. Alcione e il D.S. Mavilla hanno confermato l’impegno a lavorare insieme verso ambiziosi obiettivi, consolidando il percorso di crescita e di succe Vai su Facebook

