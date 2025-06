Maturità in Sicilia oltre 44mila studenti affronteranno l' esame | a Messina sono 5.057

In Sicilia, oltre 44.000 studenti si preparano ad affrontare l’esame di maturità 2024, con più di 5.000 solo a Messina. Una sfida importante che vede coinvolti giovani pronti a mettere in gioco le proprie competenze, tra tensione e entusiasmo. Dopo anni di cambiamenti e incertezze, questa prova rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di crescita di ogni studente. È il momento di scoprire come affronteranno questa emozionante sfida.

In Sicilia sono 44.420 gli studenti delle statali (2.798 delle paritarie) che mercoledì 18 giugno affronteranno la prima prova scritta della maturità, italiano, della durata di sei ore. Nel 2024 erano rispettivamente 46.292 e 4.340. Giovedì 19 giugno si svolgerà la seconda prova scritta. È prevista una terza prova scritta per le sezioni Esabac, Esabac techno, sezioni con opzione internazionale.

Maturità 2025 in Sicilia: 44.420 studenti verso l’esame. Palermo e Catania guidano con quasi 20mila studenti - La Sicilia si prepara a vivere un momento cruciale con oltre 44.420 giovani pronti ad affrontare gli esami di maturità 2025, tra licei, istituti tecnici e professionali.

