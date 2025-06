Maturità 2025 in Sicilia | 44.420 studenti verso l’esame Palermo e Catania guidano con quasi 20mila studenti

La Sicilia si prepara a vivere un momento cruciale con oltre 44.420 giovani pronti ad affrontare gli esami di maturità 2025, tra licei, istituti tecnici e professionali. Con Palermo e Catania come principali epicentri, quasi 20mila studenti si riverseranno nelle aule per la prima prova di italiano. Un passo importante che segna una leggera diminuzione rispetto allo scorso anno, ma che mantiene alta l’attenzione sul futuro dei nostri giovani talenti.

