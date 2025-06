Maturità 2025 il messaggio di Frassinetti | Affrontate la maturità con serenità i docenti vi conoscono

Maturità 2025: un momento cruciale che segna il passo verso il futuro degli studenti italiani. Alla vigilia della prima prova scritta, la sottosegretaria all’Istruzione, Paola Frassinetti, lancia un messaggio di fiducia e serenità a oltre 524mila candidati, sottolineando il legame di conoscenza e sostegno con i docenti. Per affrontare questo importante traguardo con tranquillità e determinazione, è fondamentale ricordare che non siete soli in questa sfida.

