Maturità 2025 e disabilità | le regole per le prove equipollenti

La Maturità 2025 si prepara a essere più inclusiva, grazie alle nuove regole per le prove equipollenti dedicate agli studenti con disabilità. Una recente nota del Ministero dell’Istruzione stabilisce linee guida chiare e innovative, garantendo percorsi personalizzati e un’esame equo. Il ruolo del consiglio di classe diventa fondamentale nel definire il percorso di ogni studente, per assicurare un risultato finale che rispecchi veramente le capacità di ciascuno. Scopriamo insieme come queste normative stanno rivoluzionando il mondo della scuola.

Una nota del Ministero dell’Istruzione definisce le linee guida per le prove equipollenti alla Maturità 2025, destinate ai candidati con disabilità. La normativa assicura percorsi personalizzati basati sul PEI per un’equa valutazione e il rilascio di un diploma valido a tutti gli effetti. Il ruolo del consiglio di classe Il percorso d’esame per gli studenti . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: maturità - disabilità - prove - equipollenti

