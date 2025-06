Maturità 2024 tutti gli strafalcioni | dallo stretto di Gargamella all’Oscar a Pirandello

Nel percorso verso la maturità 2024, tra errori e sfide linguistiche, si fa strada una riflessione di Vera Gheno: il confine tra scritto e parlato si sta assottigliando, portando molti studenti a scrivere come parlano. Un fenomeno che rende difficile mantenere un registro adeguato e può compromettere il risultato finale. Per affrontare al meglio questa prova, è fondamentale conoscere gli strafalcioni più comuni e imparare a evitarli.

Vera Gheno: “Viviamo in un'epoca in cui il distacco tra scritto e parlato è meno forte. Scriviamo come parliamo e quello che spesso accade è che si fatica a mantenere un registro adeguato al tema di maturità. Così molti finiscono per scrivere in uno 'scolastichese' posticcio”. 🔗 Leggi su Repubblica.it