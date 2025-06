Mattinata di paura esplosione ed incendio in un appartamento Salvato un uomo

Una mattinata di paura ha sconvolto Anagni, quando alle prime luci dell’alba un incendio si è sviluppato in un appartamento di edilizia popolare, rischiando di degenerare in tragedia. Grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, un uomo è stato salvato dall’incendio, evitando conseguenze più gravi. Un episodio che ricorda quanto sia fondamentale la prontezza e il coraggio di chi lavora per proteggere le nostre comunità.

Mattinata di paura nella parte bassa del centro urbano di Anagni, nel nord della provincia di Frosinone. Alle ore 5:30 circa, via Tofe Pistone, all'interno di un appartamento di una palazzina di edilizia popolare, al primo piano, si è verificato in incendio cui e c'è stata anche una forte.

