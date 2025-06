Mattia Gennari lascia la Samb | futuro alla Pistoiese?

L’addio di Mattia Gennari alla Samb segna la fine di un capitolo indimenticabile, ricco di emozioni e successi. Il difensore, protagonista sul campo e nelle piazze, lascia un’eredità di leadership e talento che resterà nel cuore dei tifosi. Ora, con entusiasmo, Gennari si prepara a scrivere un nuovo capitolo alla Pistoiese, portando con sé l’esperienza e la passione maturate in Riviera. La sua strada continua, e le emozioni che ha lasciato rimarranno per sempre.

"Emozioni che rimangono per sempre", queste le parole in un post sui social di Mattia Gennari dopo l’addio alla Samb, corredate con una foto della festa in piazza San Giovanni Battista. Il 33enne centrale lascia il club rivierasco dopo una sola stagione con un bilancio di 35 presenze e 2 gol. Ma è stato anche protagonista di ottime prestazioni. Un vero e proprio leader sia in campo che nello spogliatoio. Purtroppo tra le parti non è stato trovato l’accordo per il rinnovo e quindi ecco il naturale divorzio. Gennari da tempo, è nel mirino della Pistoiese, società che al momento sembra essere in pole position e che punta a vincere il prossimo campionato di Serie D. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net