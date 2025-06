Matthew McConaughey e Nic Pizzolatto dopo True Detective lavoreranno a un nuovo film

Dopo il successo di True Detective, Matthew McConaughey e Nic Pizzolatto si preparano a tornare sul grande schermo con un nuovo affascinante progetto. Questa volta, i protagonisti saranno i celebri romanzi con Mike Hammer, protagonista creato da Mickey Spillane e Max Allan Collins. Un mix esplosivo di talento e mistero che promette di catturare l’immaginazione del pubblico. Il progetto è in fase avanzata e le aspettative sono altissime: il cinema sta per accogliere un’altra avventura da non perdere.

I romanzi con al centro il personaggio di Mike Hammer sembrano destinati ad arrivare nei cinema con un film con star l'attore premio Oscar. Il premio Oscar Matthew McConaughey collaborerà nuovamente con Nic Pizzolatto con cui aveva realizzato la serie True Detective, in occasione di un film basato sui romanzi con al centro il personaggio di Mike Hammer. I libri sono stati scritti da Mickey Spillane e Max Allan Collins e nel progetto sono coinvolti Skydance ed Entertainment 360. I dettagli del progetto Il personaggio di Mike Hammer è stato al centro di vari romanzi a partire dal 1947. I libri hanno venduto oltre 250 milioni di copie in tutto il mondo e, nel corso degli anni, ha ispirato vari personaggi diventati iconici come . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Matthew McConaughey e Nic Pizzolatto, dopo True Detective, lavoreranno a un nuovo film

In questa notizia si parla di: film - matthew - mcconaughey - pizzolatto

Matthew Goode spiega perché non vedremo Henry Talbot, marito di Lady Mary neanche nel terzo e conclusivo film "Downton Abbey: Il gran finale" - Matthew Goode spiega perché Henry Talbot, marito di Lady Mary, non apparirà nel terzo e conclusivo film di Downton Abbey.

Matthew McConaughey e Nic Pizzolatto, dopo True Detective, lavoreranno a un nuovo film; True Detective: Matthew McConaughey e Woody Harrelson tornano nei panni dei loro personaggi per amore del Texas, il video; True Detective: reunion per Matthew McConaughey, Woody Harrelson e Nic Pizzolatto.

Matthew McConaughey e Nic Pizzolatto, dopo True Detective, lavoreranno a un nuovo film - I romanzi con al centro il personaggio di Mike Hammer sembrano destinati ad arrivare nei cinema con un film con star l'attore premio Oscar. Si legge su msn.com

Matthew McConaughey di nuovo insieme al creatore di True Detective per Mike Hammer - Matthew McConaughey e Nic Pizzolatto tornano a lavorare insieme per un film su Mike Hammer, a 11 anni da True Detective. Lo riporta cinefilos.it

Mike Hammer: Matthew McConaughey protagonista del film sull’iconico detective - Mike Hammer, l'iconico investigatore creato dall'autore statunitense Mickey Spillane negli anni '40, è pronto a tornare sul grande schermo. Scrive cinematographe.it