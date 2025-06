Matthew McConaughey di nuovo insieme al creatore di True Detective per Mike Hammer

Preparati a un ritorno travolgente nel mondo del noir e del thriller: Matthew McConaughey e Nic Pizzolatto si riuniscono di nuovo, questa volta per dare vita alle avventure dell’iconico investigatore privato Mike Hammer. Dopo il successo di True Detective, i due promettono un’esperienza intensa e coinvolgente, portando sul grande schermo una storia ricca di suspence e colpi di scena. Un nuovo capitolo che appassionerà gli amanti del genere, e non solo…

Matthew McConaughey e Nic Pizzolatto si uniscono per un’altra epica storia poliziesca. McConaughey è in trattative per recitare in un film di Skydance basato sull’iconico investigatore privato Mike Hammer, con una sceneggiatura di Pizzolatto. Si tratta di una reunion di True Detective per il duo: McConaughey ha recitato nella prima stagione della serie poliziesca HBO di Pizzolatto al fianco di Woody Harrelson nel 2014. Skydance ha acquisito i diritti del franchise “ Mike Hammer ” di Mickey Spillane e Max Allan Collins con l’intenzione di sviluppare e produrre la serie di libri bestseller in forma di film. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

