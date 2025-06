Matthaus ha un nuovo amore? Avvistato con una modella 38 anni più giovane di lui

L'attenzione dei media si riaccende sul gossip che coinvolge Lothar Matthäus, leggenda del calcio e icona dello sport italiano. Recentemente avvistato con Theresa Sommer, giovane modella tedesca di 26 anni, l'ex calciatore ha nuovamente catturato l'interesse pubblico per la sorprendente differenza di età. Una storia di passione che dimostra come l'amore possa superare ogni barriera anagrafica, lasciando tutti a chiedersi: cosa c'è dietro questa nuova favola moderna?

(Adnkronos) – Non si placa il gossip attorno a Lothar Matthaus. L'ex centrocampista dell'Inter ed ex ct è stato avvistato negli ultimi giorni in compagnia di una nuova fiamma. A fare scalpore, tuttavia, è la differenza di età: la modella tedesca, Theresa Sommer, infatti ha appena 26 anni, 38 meno dell'ex Pallone d'Oro nel 1990. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com