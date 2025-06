Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko ufficializzano il divorzio | Ora le nostre anime sono leggere e felici

Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko annunciano ufficialmente il divorzio, celebrando la loro separazione con leggerezza e sincerità sui social. Dopo quattro mesi di riflessione, hanno deciso di lasciar andare ogni ambiguità, affermando che questa è una vera separazione, non una pausa. Con un bicchiere di sangria e parole genuine, dimostrano che anche gli ex possono trovare nuovi equilibri, segnando un capitolo di rinascita e libertà. La loro storia si trasforma, aprendo a nuove possibilità di felicità.

Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko ufficializzano il divorzio festeggiando la separazione con un bicchiere di sangria e raccontando la serata trascorsa sui social. “Sono passati 4 mesi da quando abbiamo deciso di separarci. E finalmente, ci siamo arrivati davvero. Non ‘una pausa’, non ‘vediamo come va’. ma una separazione vera e propria. E no, non è un ritorno di fiamma. È solo che, anche da ‘ex’, certi equilibri non si rompono. si trasformano” scrive la modella e showgirl. E ancora: “Serata di chiacchiere vere, senza drama e sarcasmo, un brindisi ai nostri figli, ai loro bisogni equilibri e desideri, e persino qualche risata sulle nostre follie passate. 🔗 Leggi su Tpi.it