Matrimonio di Jeff Bezos | festa esclusiva a Venezia ma i locali protestano | La città non è in vendita

Il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia sta attirando l’attenzione come un evento da sogno, ma anche sollevando polemiche: i locali protestano, mentre la città si prepara a ospitare una festa esclusiva. Con 30 taxi acquei riservati, tra celeb e star internazionali, l’evento promette di essere memorabile. Tuttavia, la questione delle restrizioni e delle vendite immobiliari ha acceso un dibattito sulla gestione del patrimonio culturale veneziano. Un matrimonio che sarà ricordato non solo per il lusso, ma anche per le sfide che porta con sé.

30 i taxi acquei che la coppia ha prenotato per i propri invitati, tra cui anche star hollywoodiane come Lady Gaga, Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey e Katy Perry.

Jeff Bezos e Lauren Sànchez: matrimonio a Venezia tra hotel e yacht di lusso. Ma monta la protesta dei cittadini, di ambientalisti ed ecologisti - Il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez a Venezia sta facendo scalpore: tre giorni di festeggiamenti con yacht di lusso, hotel esclusivi e un investimento di circa dieci milioni di euro, suscitando proteste di ambientalisti e cittadini preoccupati per l’impatto ambientale.

NO SPACE FOR OLIGARCHS, NO SPACE FOR BEZOS! MATRIMONIO DI BEZOS A VENEZIA? ANCA NO! ORGANIZZIAMOGLI LA FESTA! VENERDÌ 30 MAGGIO ORE 17.30 @LAB.OCC.MORION Qualche settimana fa è stato annunciato che Jeff Bezos si spo Vai su Facebook

Sale l’attesa per il matrimonio dell’anno tra #JeffBezos e #LaurenSanchez dal 24 al 26 giugno a #Venezia Vai su X

