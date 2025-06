Matrimonio Bezos a Venezia Zaia | Protestare contro chi ci porta ricchezza è una vergogna

Le tensioni crescono a Venezia mentre i cittadini e attivisti esprimono il loro dissenso contro la celebrazione del matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez, un evento che ha acceso le polemiche sulla redistribuzione della ricchezza e sul rispetto delle tradizioni locali. La protesta, culminata con azioni simboliche come l’affissione di uno striscione dal campanile di San Giorgio, evidenzia un malcontento diffuso e una richiesta di maggiore attenzione alle questioni sociali e culturali della città.

