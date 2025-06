Matrimoni dal mondo le tradizioni delle nozze in Romania

In Romania, i matrimoni sono un affascinante intreccio di modernità e antiche usanze che rendono ogni nozze un evento unico. Mentre le coppie si lasciano ispirare dalle mode occidentali, molte tradizioni locali resistono nel tempo, arricchendo le celebrazioni di significato e colore. Dalle cerimonie pre-matrimoniali alle ritualità più suggestive, scopriamo insieme le usanze che rendono i matrimoni rumeni un vero patrimonio culturale. Tradizioni pre-matrimoniali rumene. Ancor prima del giorno...

La scelta dei compari (nasi). Le figure più importanti nel matrimonio rumeno dopo gli sposi sono i compari (in rumeno nasi ).

