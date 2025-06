Materazzi sicuro | Chivu sa stare in grandi spogliatoi l’Inter è una grande opportunità Ho una certezza su di lui

Cristian Chivu, nuovo allenatore dell'Inter, sta conquistando tutti con la sua determinazione e la sua esperienza. Marco Materazzi, ex storico difensore nerazzurro, ha espresso grande fiducia nelle capacità del tecnico romeno, sottolineando come la sua personalità e il legame col club siano un patrimonio fondamentale per la squadra. In vista del Mondiale per Club, l’Inter si affida a un leader che sa stare in grandi spogliatoi: la sfida è appena iniziata.

Le parole di Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, sulla scelta di Chivu sulla panchina dell’Inter. Tutti i dettagli in merito. Marco Materazzi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha commentato con entusiasmo l’avventura di Cristian Chivu sulla panchina dell’ Inter, elogiandone personalitĂ , competenza e legame profondo col club in vista del nuovo Mondiale per Club. CHIVU INTER  – «Chivu fa questo mestiere lo fa con passione e capacitĂ . Ha avuto la fortuna di vivere grandi spogliatoi come quello del triplete. Sa cosa vuol dire essere interista, forse ha atteso un troppo prima di andare a Parma, ma lo hanno chiamato quando c’era bisogno. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Materazzi sicuro: «Chivu sa stare in grandi spogliatoi, l’Inter è una grande opportunitĂ . Ho una certezza su di lui»

