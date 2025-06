Materazzi | Chivu sa cosa significhi essere interista! Una fortuna

Materazzi sa bene cosa significa essere interista e riconosce nel nuovo allenatore, Cristian Chivu, un’opportunità d’oro per la squadra. Durante un evento dedicato al padel, l’ex difensore ha espresso il suo entusiasmo, sottolineando l’importanza di questa scelta. «Quello che sta facendo lo fa con passione e dedizione, e sono convinto che Chivu possa portare grande successo alla Beneamata», ha affermato Matrix, lasciando intendere che il futuro è tutto da scrivere.

Materazzi dice la sua sull’arrivo dell’ex compagno Chivu sulla panchina della sua Inter. Matrix tifa ovviamente per il tecnico rumeno, chiamato a guidare la Beneamata dopo l’addio di Simone Inzaghi. Grandissima opportunità. ESSERE INTERISTA – In un evento dedicato al padel, Marco Materazzi, intercettato da Sky Sport, ha commentato l’approdo di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter. Queste le parole di Matrix: « Quello che sta facendo lo fa con passione, capacità, ha avuto la fortuna di vivere grandi spogliatoi, come quello del Triplete. Sa cosa significhi essere interista. Forse ha ritardato un po’ il suo arrivo a Parma, ma ha salvato il Parma anche bene e adesso ha questa grandissima opportunità. 🔗 Leggi su Inter-news.it