Il Real Madrid non smette di sorprendere: dopo Alexander-Arnold, i Blancos annunciano ufficialmente il nuovo talento argentino, Mastantuono, proveniente dal River Plate. Con un contratto fino al 2031, questa operazione ribadisce la volontà dei blancos di puntare sui giovani e rafforzare il loro reparto offensivo. È l’inizio di una nuova era per il club madrileno, che si prepara a scrivere pagine ancora più brillanti della propria storia.

Mastantuono Real Madrid, il colpo dei Blancos è ora ufficiale: c’è l’annuncio sul nuovo gioiello argentino. Tutti i dettagli. Il Real Madrid non si ferma. Dopo aver presentato Alexander-Arnold, il club spagnolo ha già annunciato ufficialmente l’arrivo di Mastantuono. Il nuovo gioiello argentino, che era seguito anche dal calciomercato Juve, ha firmato un contratto fino a giugno 2031.? #WelcomeMastantuono? pic.twitter.comhn10g3wdxO — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 13, 2025 Mastantuono giocherà il Mondiale per Club con il River prima di unirsi alla squadra di Xabi Alonso. L’affare è già ufficiale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mastantuono Real Madrid, ufficiale: il gioiello argentino è un nuovo giocatore dei Blancos! Super colpo dal River Plate. Tutti i dettagli

A SOLI 17 ANNI, DIVENTA IL GIOCATORE ARGENTINO PIÙ CARO DELLA STORIA Il gioiello del River Plate Franco Mastantuono, di chiare origini italiane è il nuovo rinforzo del Real Madrid di Spagna, si unirà ad agosto dopo aver disputato il Mondial Vai su Facebook

Real Madrid: ufficiale l’arrivo di Mastantuono per oltre 60 milioni Come scrive sportal.it: Real Madrid: ufficiale l’arrivo di Mastantuono per oltre 60 milioni dai River Plate.